information fournie par So Foot • 30/11/2022 à 10:30

Australie : la revanche de Mitchell Duke, joueur de D2 japonaise à la Coupe du monde

Unique buteur de l'Australie face à la Tunisie (1-0), Mitchell Duke en a profité pour faire taire les critiques au pays. L'attaquant qui évolue en D2 japonaise espère bien bisser contre le Danemark pour permettre à son équipe de sortir des poules en Coupe du monde pour la première fois depuis 2006.

La France a découvert Mitchell Duke (31 ans) sur une frappe presque sans élan qui a frôlé le montant gauche d'un Hugo Lloris battu. La Tunisie sur une tête lobée qui a permis aux Australiens de s'imposer 1-0 et de décrocher leur premier succès dans un Mondial depuis une victoire contre la Serbie (2-1), en 2010. Ce but, le joueur originaire de Liverpool, mais version australienne, dans la banlieue de Sydney, l'a célébré avec un signe destiné à son fils présent en tribune. Mais il aurait pu mettre un doigt devant la bouche à la Samir Nasri. Car les critiques dans son pays ne l'ont pas épargné. Il lui est reproché de jouer en D2 japonaise, au Fagiano Okayama, où il a bouclé le dernier exercice en octobre dernier avec huit buts et trois passes décisives en 36 matchs.