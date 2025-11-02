Australie: la passagère d'une croisière meurt après avoir été abandonnée sur une île

Photo d'archive de la Grande Barrière de corail prise le 5 avril 2024 sur la côte de l'île Lizard ( AFP / DAVID GRAY )

Une croisière autour de l'Australie a été annulée après la mort d'une octogénaire abandonnée lors d'une excursion sur une île de la Grande Barrière de corail, a indiqué samedi l'exploitant.

Le 25 octobre, Suzanne Rees, 80 ans, a débarqué du navire de croisière Coral Adventure pour randonner avec d'autres passagers jusqu'à un point de vue au sommet d'une colline sur l'île Lizard, une petite parcelle de paradis tropical au large de la pointe nord-est de l'Australie.

L'île isolée est une destination touristique prisée, où se trouvent des hôtels de luxe et des centres de recherche, donnant sur la partie nord de la Grande Barrière de corail.

Mme Rees a commencé à se sentir souffrante pendant la montée et a fait demi-tour seule, en direction du bateau, a rapporté la chaîne nationale australienne ABC.

Ignorant que Mme Rees avait disparu, le navire a quitté l'île Lizard dans la soirée, et n'est revenu que quelques heures plus tard pour la rechercher.

Mais le corps de Mme Rees n'a été retrouvé que le lendemain, le 26 octobre.

Mark Fifield, le directeur de la compagnie de croisière Coral Expeditions, a informé samedi dans un communiqué transmis à ABC que le reste du voyage avait été annulé, citant le décès de Suzanne Rees et "des problèmes mécaniques antérieurs".

Les passagers recevront un remboursement intégral.

Katherine Rees, la fille de la défunte, a confié à ABC qu'elle était "choquée et attristée" que la croisière ait quitté l'île sans sa mère.

Mme Rees était une "octogénaire en bonne santé et active, qui aimait jardiner et était membre active d'un groupe de randonnée", a-t-elle ajouté.

La croisière, qui avait une capacité de 120 passagers, effectuait un circuit de 60 jours autour de l'Australie.