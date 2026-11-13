Australie : l'état des droits des peuples autochtones "embarrassant" pour un envoyé spécial de l'ONU

Le rapporteur spécial des Nations unies pour les droits des peuples autochtones lbert Barume lors d'une conférence de presse à Sydney, le 13 novembre 2027 ( AFP / Saeed KHAN )

Le rapporteur spécial des Nations unies pour les droits des peuples autochtones a qualifié vendredi leur situation en Australie d'"embarrassante", insistant particulièrement sur les cas des femmes et des enfants.

"L'état de la protection des droits des peuples autochtones est un peu embarrassant. J'ai entendu parler de femmes donnant naissance entravées - je n'arrivais pas à y croire", a déclaré Albert Barume lors d'une conférence de presse à Sydney.

Le rapporteur spécial de l'ONU a effectué une visite de deux semaines en Australie pour saluer les tentatives du Premier ministre Anthony Albanese de reconnaître les peuples des Premières nations dans la constitution.

Mais il a affirmé vendredi que les droits des personnes autochtones n'étaient "pas garantis" dans le pays, car ils relèvent de la compétence des États et territoires et non du gouvernement national.

M. Barume s'est également indigné de s'être vu refuser l'accès aux prisons accueillant des jeunes dans l'État du Queensland et du Territoire du Nord.

Le bureau de la procureure générale d'Australie a indiqué que ces refus "ne reflètaient pas la position du gouvernement Albanese" et a dit travailler avec les États pour se conformer aux obligations internationales du pays.

Le rapporteur spécial des Nations unies pour les droits des peuples autochtones lbert Barume lors d'une conférence de presse à Sydney, le 13 novembre 2027 ( AFP / Saeed KHAN )

Plus de 90 % des enfants détenus dans ces deux régions font partie des peuples autochtones, selon les données officielles.

Les Australiens autochtones représentent 6,6 % des enfants de 10 à 17 ans, mais ils constituent 60 % des détenus de cette tranche d'âge dans l'ensemble du pays.

Pour M. Barume, l'Australie doit fixer à 14 ans l'âge minimum de responsabilité pénale et investir dans des programmes destinés à prévenir les infractions.

"Les enfants des +Peuples premiers+ nécessitent des soins appropriés à leur culture, une protection, une éducation, un soutien familial et communautaire - pas de la criminalisation", a-t-il asséné.

L'échec d'un référendum national sur la reconnaissance des peuples autochtones il y a trois ans a "ouvert les vannes du racisme", a-t-il observé, exhortant le gouvernement Albanese à "ne pas abandonner cette idée".