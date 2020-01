Australie : jusqu'à un million de milliards d'animaux tués

Le développement des incendies en Australie, tout particulièrement dans l'État de Nouvelle-Galles-du-Sud, est dramatique. Ces feux affectent plus de 3 millions d'hectares de milieux naturels variés (savanes, forêts sèches, forêts humides) ? soit plus que la surface de la Belgique. C'est une catastrophe sans équivalent depuis des décennies, même si des feux se produisent régulièrement dans les écosystèmes australiens, qu'ils soient spontanés ou provoqués par les communautés humaines.Ces incendies interviennent à la suite de mois d'une sécheresse exceptionnelle et à des pointes de températures extrêmes. Ces deux paramètres sont révélateurs du changement climatique, tel qu'il a été diagnostiqué et décrit par la plateforme du Giec en faisant la synthèse des travaux des climatologues, océanographes et géophysiciens. En 2005, un rapport du CSIRO, organisme australien de recherche, faisait mention de l'augmentation de jours à risque de feu d'ici à 2020 de 4 à 25 % ? allant jusqu'à 70 % d'ici à 2050 pour le sud-est du pays. Cette menace était donc parfaitement connue des scientifiques et du gouvernement australien ; elle risque de s'amplifier dans les années à venir.Cette catastrophe humaine et naturelle émeut d'autant plus que l'Australie est un continent spécifique, avec une faune et une flore remarquables et endémiques (n'existant que sur ce territoire). Les images effroyables de koalas, kangourous et autres animaux...