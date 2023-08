Australie: grève tournante en vue dans des installations gazières de Chevron

Des employés du géant américain de l'énergie Chevron vont entamer début septembre une grève tournante sur les sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL) dans l'ouest de l'Australie ( AFP / Patrick T. FALLON )

Des employés du géant américain de l'énergie Chevron vont entamer début septembre une grève tournante sur les sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL) dans l'ouest de l'Australie, menaçant jusqu'à 5% des approvisionnements mondiaux.

Les grèves commenceront le 7 septembre aux usines de Gorgon et Wheatstone dans l'ouest australien, selon Chevron. Cette région est stratégique pour la production de gaz naturel au niveau mondial.

Avec une capacité de production de plus de 15 millions de tonnes de gaz naturel chaque année, Chevron est particulièrement fier des installations de Gorgon, qu'il décrit comme "l'un des plus grands projets GNL au monde".

Les grévistes demandent, entre autres, la hausse de leur salaire et de meilleures conditions de travail, selon les représentants syndicaux.

L'Alliance offshore, qui représente une main-d'œuvre nombreuse, a accusé Chevron de sous-payer "les ouvriers du pétrole et du gaz, hautement qualifiés, engagés sur des installations éloignées, à risque majeur".

Elle a aussi souligné qu'elle refusait de se laisser intimider par la multinationale.

Chevron a indiqué qu'elle continuerait à prendre les mesures pour "maintenir les opérations" de manière "sûre et fiable" dans les installations touchées par la grève tournante.

"Nous allons aussi continuer de travailler sur le processus de négociations car nous cherchons des issues qui sont autant dans l'intérêt des employés que de l'entreprise", a précisé Chevron à l'AFP.

L'alliance syndicale a assuré que les grèves se "renforceront chaque semaine jusqu'à ce que Chevron accepte nos revendications", critiquant "l'ineptie et l'incompétence" de la compagnie dans le processus de négociations.

- "Des milliards" de coût -

Quelque 500 employés rejoindront le mouvement, avec des "débrayages tournants, des interdictions et des limitations", a ajouté l'Alliance, qui a prévenu que cette grève pourrait coûter "des milliards" à Chevron.

L'un des indices de référence du gaz naturel en Europe a bondi d'environ 8% lundi soir, tandis que le mouvement se confirmait.

L'analyste de Saxo Markets, Redmond Wong, a estimé que l'annonce du mouvement de grève pourrait entraîner des "réactions instinctives sur les prix du gaz en Europe", mais qu'il y avait peu de risques à long terme de pénurie de gaz.

Bien que l'Europe ait largement reconstitué ses stocks de gaz, déstabilisés par la guerre en Ukraine, il est à craindre que de nouvelles perturbations, associées à une forte demande en Asie, ne mettent à mal l'approvisionnement.

Le prix du gaz naturel a augmenté un peu partout en Europe début août après que des employés ont menacé de perturber les plateformes offshore de Woodside Energy, également dans l'ouest de l'Australie. Le cours de référence a alors bondi de plus de 30%.

Ces grèves ont été évitées grâce à des négociations de dernière minute ayant donné lieu à un accord.

Chevron et Woodside Energy sont les deux plus gros producteurs de gaz dans l'ouest australien et représentent ensemble plus de 15% du total des exportations internationales de gaz naturel mondiales.

En 2022, une grève du personnel sur un transporteur de gaz de Shell avait duré 76 jours et causé 650 millions de dollars (600 millions d'euros) de pertes selon les estimations.

L'Australie est l'un des plus gros producteurs et exportateurs de gaz naturel.