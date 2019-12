Australie : des milliers de koalas périssent à cause des incendies

Le koala, l'un des animaux les plus emblématiques et les plus appréciés de l'Australie, est plus que jamais en péril. Depuis septembre, le pays bataille contre de violents incendies, concentrés majoritairement à l'est, en particulier dans l'État de Nouvelle-Galles-du-Sud, dont Sydney est la capitale. Au micro de la radio nationale ABC, Sussan Ley, la ministre australienne de l'Environnement, estime qu'un koala sur trois aurait péri à cause des flammes. « Environ 30 % de leur habitat a été détruit », précise-t-elle. Ce sont 8 000 koalas qui auraient perdu la vie, car la population totale de ces petits marsupiaux se situe entre 15 000 et 28 000 dans la région, rapporte l'agence locale SBS.Plusieurs vidéos de sauvetages de koalas par des pompiers circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Le gouvernement australien a fini par débloquer près de 6 millions de dollars pour aider à leur sauvegarde. Ces fonds d'urgence permettront avant tout de mettre en ?uvre la réintroduction des koalas dans leur habitat naturel, en particulier pour ceux qui ont été secourus et hospitalisés.Lire aussi Australie : Canberra en proie aux nuages toxiquesPour l'association environnementale Aussie Ark, citée par SBS, ces fonds ne sont toutefois pas suffisants. « Un nombre important d'argent a été investi pour le gouvernement pour combattre les feux, pour les parcs nationaux et pour protéger les propriétés privées et les infrastructures »,...