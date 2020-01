Australie : de nouvelles évacuations en cours alors que les feux se régénèrent

Des militaires faisaient jeudi du porte-à-porte dans le sud de l'Australie pour convaincre les habitants d'évacuer leurs maisons de Parndana, sur l'Île Kangourou, au sud d'Adélaïde, en Australie-Méridionale. Après l'accalmie, mardi, le mercure atteignant 38 degrés ce jeudi, un immense brasier menace.Mercredi, la police avait procédé à l'évacuation de la localité touristique voisine de Vivonne Bay elle aussi sous la menace des flammes. « Les conditions sont telles que le risque demeure important pour les pompiers qui se battent pour contrôler les feux, et pour quiconque se trouve dans les parages », a déclaré Mark Jones, un responsable des pompiers de la zone. En dépit d'un répit relatif en début de semaine à la faveur d'une baisse des températures et de quelques précipitations, près de 150 incendies faisaient toujours rage dans les Etats voisins de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud.En Nouvelle-Galles du Sud, il a été demandé aux habitants de se préparer à une aggravation des conditions météorologiques vendredi, qui risque d'attiser un peu plus les feux qui dévastent les forêts. Les autorités de Victoria ont également prolongé de deux jours l'état de catastrophe naturelle pris la semaine dernière. « C'est une situation très dangereuse et très active à laquelle nous allons être confrontés au cours des 12, 24, 36 prochaines heures », a déclaré Andrew Crisp, un haut responsable de cet Etat dont Melbourne est la capitale.« Ça va être un très, très difficile été »Le Premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, a invité la population à se préparer à une longue épreuve. « Nous ne sommes qu'au début de ce qui va être un très, très difficile été », a-t-il dit. « Si vous pouvez partir, faites-le. Moins nous avons de gens dans les zones à haut risque, mieux c'est », a-t-il tweeté. Il y a quelques jours, Scott Morrison, chef du gouvernement australien, avait annoncé que la ...