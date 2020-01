Australie : après les incendies, la tempête de sable et des grêlons comme des balles de golf

L'Australie est une terre de contrastes météorologiques extrêmes actuellement. Frappé par de graves et meurtriers incendies dans la foulée d'une sécheresse majeure, le Sud-Est de l'île-continent connaît d'importantes précipitations ces derniers jours.Ce lundi, la région de Canberra, la capitale, a été touchée par des chutes de grêle. Des grêlons de la taille d'une balle de golf sont tombés sur la ville. Les deux photos ci-dessous témoignent de leur taille et des dégâts qu'ils ont causés. Nay Chi Khin et Sarah Rottet Nay Chi Khin et Sarah Rottet Ces deux vidéos montrent, elles, la violence des précipitations au moment de l'averse. Toujours en #Australie... Un violent #orage accompagné de #grêle et de #rafales >110 km/h, a touché la capitale Canberra ce 20 janvier matin. #CanberraStorm #hail pic.twitter.com/keZHbIwi0y-- Keraunos (@KeraunosObs) January 20, 2020 L'#Australie ne cesse de faire parler d'elle, après les #incendies, les #orages sont particulièrement violents ces derniers jours. Un violent orage de #grêle a provoqué de nombreux #dégâts en Nouvelle-Galle-du-Sud aujourd'hui. Vidéo via Facebook - NSW Incident Alert pic.twitter.com/pidQ7wxZmF-- Météo Villes (@Meteovilles) January 20, 2020Un autre phénomène impressionnant s'est produit pendant le week-end. Dimanche, une tempête de poussière et de sable a parcouru une partie de la Nouvelle-Galles du Sud. Les zones traversées se sont retrouvées rapidement dans l'obscurité. En Nouvelle-Galles du Sud en Australie, après la #canicule, les feux de forêt, les #orages et les #inondations, une tempête de poussières a balayé la ville de Narromine. https://t.co/SUSGJVErMv-- La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 19, 2020 L'AFP rapporte que deux personnes de 16 et 24 ans qui se trouvaient dans les très touristiques Montagnes bleues ont dû être hospitalisées après avoir été blessées par la foudre. « A un centimètre près, elles ...