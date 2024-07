Australie: Amazon va construire un cloud pour les données "ultra-secrètes"

Des données ultra-secrètes d'agences militaires et de renseignement australiennes seront stockées dans un cloud conçu tout spécialement par le géant américain Amazon ( AFP / ALAIN JOCARD )

Des données ultra-secrètes d'agences militaires et de renseignement australiennes seront stockées dans un cloud conçu tout spécialement par le géant américain Amazon, a annoncé Canberra jeudi en dévoilant un accord s'élevant à 1,3 milliard de dollars.

Le gouvernement australien a indiqué qu'Amazon Web Services (AWS), entité chargée de gérer le cloud d'Amazon, concevra un cloud "top secret" pour les agences militaires et de renseignement du pays.

Selon un communiqué du gouvernement, cela permettra "une plus grande interopérabilité et une collaboration plus approfondie avec les Etats-Unis", l'un des plus fidèles alliés militaires de l'Australie.

La responsable des services secrets australiens, Rachel Noble, a déclaré que l'informatique dématérialisée permettra également de seconder "Redspice", son programme de défense et de renseignement en matière de cybersécurité.

Amazon construira trois centres de données dans l'immense île-continent.