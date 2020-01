Australie : 200 incendies incontrôlables ravagent deux Etats du sud-est

Les feux hors de contrôle qui ravagent une partie de l'Australie ont provoqué la mort d'au moins huit personnes en 48 heures, dont sept en Nouvelle-Galles du Sud.Ces seuls deux derniers jours, le bilan humain a doublé, portant à 18 le nombre des victimes depuis le début de la saison des feux en septembre. Il pourrait doubler encore : 17 personnes sont portées disparues dans l'Etat de Victoria. Et les autorités n'ont pas encore pu entrer en contact avec tous les habitants des régions rurales les plus isolées.La journée de samedi est attendue avec effroi : des rafales de vent soutenues et des températures supérieures à 40 °C risquent d'attiser davantage les quelque 200 incendies en cours, certains menaçant des villes entières.Une évacuation géante au Sud de SydneySelon le directeur adjoint du service des pompiers de Nouvelle-Galles du Sud, Rob Rogers, les pompiers sont incapables d'éteindre ou même de contrôler ces feux. Ses services ont demandé ce jeudi aux habitants et aux touristes de quitter la zone côtière de 200 km de long, depuis la pittoresque ville de Batemans Bay (à 280 km au sud de Sydney) vers le sud et l'Etat de Victoria. Pour cette évacuation géante, « la plus importante jamais réalisée dans la région », a souligné le ministre des Transports de Nouvelle-Galles du Sud Andrew Constance sur la chaîne ABC, les autorités ont réussi à sécuriser quelques routes. Une longue file de voitures pare-choc contre pare-choc s'étend désormais le long de l'autoroute menant de Batemans Bay vers Sydney. Une conductrice a affirmé à l'AFP avoir mis plus de 3 heures pour parcourir seulement 50 km.Pénurie de produits frais et d'essenceSur place, les réserves de produits frais et d'essence sont presque épuisées. 50 000 personnes restent dans des zones privées d'électricité et de moyens de communication, avec de faibles réserves de nourriture. VIDÉO. Incendies en Australie : des milliers de personnes ...