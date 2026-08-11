Austin MacPhee, la plus grosse perte d'Aston Villa ?

Alors qu'Aston Villa affronte ce mercredi le Paris Saint-Germain en finale de la Supercoupe d'Europe, la plus grosse perte du mercato des Villans se situait peut-être sur son banc toute la saison passée. Austin MacPhee, spécialiste des coups de pied arrêtés, s'est engagé avec Chelsea et Xabi Alonso, laissant derrière lui la meilleure équipe d'Europe dans son domaine.

« Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! » C’est par ces mots, adressés à un membre du staff de l’équipe malaisienne de Johor en pré-saison, qu’Austin MacPhee s’est fait remarquer pour son nouveau job à Chelsea. Même le placide Xabi Alonso a dû intervenir pour éviter que ça ne déborde pas.

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Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com