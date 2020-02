Aurore Bergé : « Sur la culture, il y a eu des malentendus? »

Il y a quelques semaines, nous publiions une enquête sur le rapport d'Emmanuel Macron à la culture dans laquelle nous évoquions un « grand oubli ». En effet, il y a de ça, comme le confirme la mission confiée par Édouard Philippe à la députée LREM des Yvelines, Aurore Bergé. L'objectif est d'imaginer une politique culturelle qui se diffuse largement dans le pays, les familles, les écoles et les espaces publics, qui fasse tomber un certain nombre de préjugés et d'intimidations. En somme, remettre sur le métier l'idée centrale du candidat Emmanuel Macron : l'émancipation par la culture.Après avoir sillonné les régions et interrogé des centaines d'acteurs culturels, la députée rend aujourd'hui son rapport au Premier ministre. Elle émet 60 propositions, dont celles d'instaurer la notion de « santé culturelle » pour les jeunes enfants, qui serait inscrite dans le carnet de santé, de créer des modules d'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire, et non à côté, et d'inscrire dans la Constitution le principe de « droits culturels ». Au passage, l'élue émet des réserves sur le Pass culture promu par la majorité et pointe quelques faiblesses du ministère de la Culture. Entretien.Le Point : Le Premier ministre vous a confié une mission sur « l'émancipation et l'inclusion par les arts et la culture ». C'était à peu de chose près l'intitulé du programme culturel du candidat Emmanuel Macron. Pourquoi vous...