Aurore Bergé, la députée qui portera la réforme de l'audiovisuel

Selon nos informations, c'est Aurore Bergé qui sera la rapporteure du projet de loi sur l'audiovisuel. Membre de la commission des Affaires culturelles et de l'Education, la jeune députée LREM des Yvelines a du pain sur la planche.Le texte sera présenté ce jeudi en conseil des ministres. Les premières auditions débuteront demain après-midi avec les présidents des autorités de régulation (CSA, Hadopi et Arcep). La mesure la plus emblématique de la réforme est le regroupement des principales entreprises de l'audiovisuel public au sein d'une holding commune appelée « France Médias », rapprochant des médias séparés pour la plupart depuis l'éclatement de l'ORTF en 1975. Cela concernera France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (le groupe qui chapeaute RFI et France 24) et l'Ina (Institut national de l'audiovisuel). En revanche, Arte et TV5Monde, fruits de partenariats internationaux, ne seront pas intégrés dans ce dispositif.La réforme va aussi consacrer le changement du mode de désignation des dirigeants de l'audiovisuel public, actuellement nommés par le CSA. Ils seront désormais choisis par les conseils d'administration des entreprises concernées, dont celui de France Médias. Mais l'État sera minoritaire dans ces conseils d'administration et les nominations devront être validées par plusieurs instances, pour préserver l'indépendance du service public.Nouveaux pouvoirs pour le régulateurDu point de vue des acteurs du secteur, le principal objectif du projet de loi est de reconquérir notre souveraineté culturelle à l'ère numérique.Du point de vue de citoyen, le projet de loi répond à plusieurs ambitions : garantir un accès facilité à des contenus audiovisuels de qualité et diversifiés ; responsabiliser les plateformes dans la lutte contre les contenus illicites ; proposer un nouveau dispositif de financement de la création française pour assurer la diversité des programmes.Le ...