Aurore Bergé dément avoir avoir "craqué" lors du pot d'arrivée de Jean Castex

Selon Le Point, la députée serait partie en pleurant de la petite célébration donnée pour le nouveau Premier ministre en disant : "J'ai tout donné à la Macronie !".

La députée des Yvelines et porte-parole de LREM Aurore Bergé en janvier 2018. ( AFP / JOEL SAGET )

Déçue de ne pas faire partie du nouveau gouvernement, la députée des Yvelines et porte-parole de LREM Aurore Bergé aurait "craqué" le 6 juillet dernier lors du pot d'arrivée donné pour le nouveau Premier ministre Jean Castex. L'élue serait, selon l'hebdomadaire Le Point , "partie en courant dans le parc et en est revenue peu après avec les yeux encore rougis. On l'entendait dire tout haut : 'J'ai tout donné à la Macronie !'". Une version qu'elle a démentie jeudi sur Twitter.

" Je vous remercie pour votre intérêt particulièrement marqué concernant mon activité lacrymale supposée (et fantasmée) ", écrit l'élue sur le réseau social. " En attendant, je préfère être en séance à l'Assemblée nationale afin que nous puissions voter la PMA pour toutes . Ca me paraît plus important", a poursuivi celle qui est référente du projet de loi bioéthique pour LREM et responsable du texte actuellement débattu par l'Assemblée nationale.

Selon certains médias, le nom d'Aurore Bergé circulait pour un secrétariat d'État à la Communication audiovisuelle, rattaché au ministère de la Culture.