information fournie par So Foot • 20/10/2023 à 04:42

Aurelio De Laurentiis rassure Rudi Garcia

Potentiellement un baiser de la mort.

Vivement critiqué et soi-disant sur la sellette, Rudi Garcia garde tout de même le soutien de son président. En tout cas en public. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce jeudi au centre d’entraînement du Napoli, Aurelio De Laurentiis a démenti les rumeurs qui condamnent l’entraîneur français. « Après la défaite contre la Fiorentina (1-3) , j’ai lu tout et n’importe quoi » , a-t-il pesté avant de développer son propos. « S’il y a eu des erreurs, j’en assume les responsabilités, mais de là à changer d’entraîneur… Je l’ai dit à Garcia droit dans les yeux : “Continue de faire ce que tu fais et ne t’inquiète pas.” » …

LT pour SOFOOT.com