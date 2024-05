Aurélien Tchouaméni : « On aurait pu faire mieux sur pas mal d’aspects du jeu »

Peut mieux faire.

Globalement dominé, le Real Madrid n’a rien lâché à l’Allianz Arena pour accrocher le Bayern Munich grâce à un doublé de Vinícius Jr, et se placer dans une situation intéressante, avant la demi-finale retour à Madrid. « On aurait pu faire mieux sur pas mal d’aspects du jeu, ce n’est pas facile de venir jouer ici contre le Bayern , a reconnu Aurélien Tchouaméni après coup au micro de Canal+. On a cette force collective de tout donner jusqu’à la fin. Le début de la deuxième mi-temps ne s’est pas passé comme on voulait, mais on a réussi à revenir, et maintenant, rendez-vous au Bernabéu. » …

TB pour SOFOOT.com