 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aurélien Tchouaméni assure que sa relation avec Federico Valverde est au beau fixe
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 01:25

Aurélien Tchouaméni assure que sa relation avec Federico Valverde est au beau fixe

Aurélien Tchouaméni assure que sa relation avec Federico Valverde est au beau fixe

Tout va bien comme dirait Orelsan. Interrogé par L’Equipe ce dimanche, Aurélien Tchouaméni a assuré ne pas avoir de problèmes avec Federico Valverde . Les deux joueurs avaient été sanctionnés par le Real Madrid après une altercation survenue dans le vestiaire madrilène à l’issue d’un entraînement début mai.

De la faute des médias ?

Le milieu de terrain tricolore n’a pas hésité à fustiger le focus médiatique fait sur cette histoire : « Ce qui m’a dérangé, ce sont les fausses histoires sorties par rapport à ce qu’il s’est réellement passé. Ça, je n’y peux rien. Le plus important, c’est que dans le vestiaire, on soit cool, tranquilles ». Sans préciser pour autant ce qu’il s’est réellement passé , l’ancien Monégasque estime que cette histoire sera bientôt tombée aux oubliettes : « Comme tout, aujourd’hui on parle de ça, demain on parlera d’autre chose. Il faut juste que tu tiennes les deux, trois jours où il y a le buzz. Cette histoire a pris une telle ampleur que les deux, trois premiers jours, on avait le sentiment que ça n’allait jamais s’arrêter. Et en fait, au bout de deux, trois jours, quelqu’un dit une autre dinguerie ou une autre histoire se produit et tu passes à autre chose. »

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Allemagne fait mieux que le Brésil
    L'Allemagne fait mieux que le Brésil
    information fournie par So Foot 15.06.2026 03:53 

    Armada offensive. En inscrivant sept buts face à Curaçao, l’Allemagne a dépassé le total de buts inscrits par le Brésil en Coupe du monde . Un but de différence Alors que le Brésil a ajouté une réalisation à son compteur après le bijou de Vinícius Júnior face au ... Lire la suite

  • Amad Diallo s'offre un record de précocité
    Amad Diallo s'offre un record de précocité
    information fournie par So Foot 15.06.2026 03:39 

    Tu lui parles pas d’âge. En inscrivant l’unique but de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur (1-0), Amad Diallo a écrit une page de l’histoire des Éléphants en Coupe du monde. 🇨🇮 Amad Diallo (23 ans et 11 mois) devient le plus jeune buteur de la Côte ... Lire la suite

  • La Côte d'Ivoire et Amad Diallo font plier l'Équateur
    La Côte d'Ivoire et Amad Diallo font plier l'Équateur
    information fournie par So Foot 15.06.2026 03:18 

    Chers lève-tôt, vous avez raté un super match. La Côte d'Ivoire et l'Équateur ont livré un joli combat, ce dimanche soir, dont les Éléphants sont sortis vainqueurs grâce à un but tardif d'Amad Diallo, un copié-collé de celui de la gagne face aux Bleus. Les Ivoiriens ... Lire la suite

  • « Nous sommes ici pour jouer au football », assure le sélectionneur iranien
    « Nous sommes ici pour jouer au football », assure le sélectionneur iranien
    information fournie par So Foot 15.06.2026 03:15 

    Au carrefour de l’histoire. Alors que la délégation iranienne est arrivée sur le sol états-unien sans onze membres de son staff, le sélectionneur de la Team Melli, Amir Ghalenoei, et Mehdi Taremi se sont exprimés en conférence de presse . Pas de politique Sélectionneur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank