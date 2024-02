information fournie par So Foot • 26/02/2024 à 11:35

Aurélien Tchouaméni affiche son soutien à Alberth Elis

Croisons les doigts.

Au sortir de la victoire du Real Madrid ce dimanche soir face au Séville FC (1-0), le milieu de terrain formé à Bordeaux Aurélien Tchouaméni a affiché tout son soutien à Alberth Elis et ses proches dans un message posté sur ses réseaux sociaux : « Reconnaissants de pouvoir faire ce que nous aimons le plus. Toutes nos pensées pour toi Alberth, pour ta famille et les @girondins. » …

JBC pour SOFOOT.com