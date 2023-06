Aurélien Tchouaméni adresse une lettre ouverte après la mort de Nahel à Nanterre

Le monde du foot ne reste pas silencieux.

Au lendemain de la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre après un refus d’obtempérer, Aurélien Tchouaméni a tenu à prendre la parole. Après Jules Koundé, Mike Maignan ou encore Kylian Mbappé, le milieu de terrain du Real Madrid a publié une lettre ouverte sur les réseaux sociaux. « Nahel aurait pu être mon petit frère. Et j’ai le cœur brisé quand j’entends sa mère parce que c’est la voix de ma mère que j’entends , débute-t-il. Avant d’interroger : Mais j’aimerais comprendre pourquoi depuis des années, des jeunes meurent lors de contrôles de police qui semblent anodins. Comprendre pourquoi la gâchette semble beaucoup moins lourde quand il s’agit d’un certain type d’individus. Comprendre pourquoi il a fallu qu’une vidéo sorte pour que l’affaire ne soit pas étouffée. Comprendre pourquoi certains cherchent à opposer Nahel et Lola, comme si on ne pouvait avoir de peine que pour l’un ou pour l’autre. »…

