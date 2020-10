Aurélien Simon : "À chaque fois que j'entraîne un footballeur dans une piscine, il m'en parle pendant 15 jours"

Anciennement éducateur dans les cités, où il faisait du sport un moyen de prévention de la délinquance, Aurélien Simon, 36 ans, a ensuite travaillé comme préparateur physique dans le basket avant de se faire une légitimité auprès des footballeurs. Avec sa structure Pro Evolution Coaching, il bosse désormais à l'année avec Andy Delort et Zinedine Ferhat, et s'est occupé notamment de Denis Bouanga et Ismaël Bennacer pendant le confinement. Le préparateur individuel détaille son métier.

Je propose ce que l'on appelle des protocoles hybrides à disciplines associées. Oui, il y a un peu de musculation, mais pas pour prendre de la masse, ça n'a aucun intérêt. Chaque préparation est adaptée et ciblée. Quand je reçois Bennacer, c'est déjà une Formule 1. Et à Milanello, ils ont des techniciens à la pointe de chaque domaine : haltérophilie, musculation adaptative, course... Donc je n'ai pas la prétention de dire que je vais le préparer. En revanche, j'ai la prétention de dire que je suis un technicien de la performance et que sur une Formule 1, c'est de ça dont on a besoin : aller chercher des réglages de performance. Quand je lui fais gagner 3 ou 4% de force mécanique sur un mouvement, c'est énorme pour lui. Delort, par exemple, il avait les épaules trop vers l'avant, on a travaillé pour redresser le bonhomme. Le résultat, c'est qu'il est plus droit. Dans le jeu dos au défenseur, il a énormément gagné.