Aurélien Collin : "On vit dans une société où le Noir n'est pas aussi respecté que le Blanc"

Installé aux États-Unis depuis bientôt dix ans, Aurélien Collin est aujourd'hui à Philadelphie où il est confiné en période de Covid-19. Il a aussi assisté aux première loges, ces derniers jours, aux manifestations en soutien à George Floyd et à la montée de la violence qui a suivi.

"Depuis le début des manifestations samedi, c'est de plus en plus violent. C'est dangereux, ça commence à "shooter"."

Il y a eu de grosses manifestations ici aussi, et ça a mal tourné. Je vis en centre-ville, et la situation est catastrophique. Beaucoup de gens sont arrivés et ont commencé à tout casser. Ils ont brûlé des voitures, défoncé les stores du H&M pour tout voler, pareil pour le Apple Store. C'était pacifique au début et ensuite c'est devenu violent. Depuis le début des manifestations samedi, c'est de plus en plus violent. C'est dangereux, ça commence à "shooter". Tout le monde a des pistolets ici.Bien sûr. Je me fais tout livrer pour ne pas sortir de chez moi. En plus, on est toujours en période de coronavirus. Du coup, je reste chez moi, et vu qu'il y actuellement des négociations entre la MLS et le syndicat des joueurs, je reste concentré sur ça.On voit qu'avecles manifestations, len'existe plus. Tout le monde se touche, donc ça peut malheureusement annoncer une deuxième vague de coronavirus. Lorsque les gens ont manifesté pacifiquement, c'était très beau. C'était fort, vraiment. Mais il ne faut pas oublier la pandémie non plus.Non, pas vraiment. Aux États-Unis, il y a une histoire particulière par rapport au racisme qui dure depuis des siècles. Dès qu'il y un policier blanc qui