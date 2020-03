Aurane Reihanian : « J'assume d'être le candidat de la sécurité »

Dimanche 15 mars, un peu plus de 900 000 candidats se présentent aux élections municipales dans les 35 000 communes françaises. Dans les 9 972 villes de plus de 1 000 habitants, ce sont pas moins de 20 765 listes qui vont s'affronter. L'avènement d'Emmanuel Macron et du « nouveau monde » annonçait un fort renouvellement des édiles. Il n'en est rien. Environ 70 % des élus sortants se représentent et la prime aux maires déjà en fonction est annoncée comme forte par les différents instituts de sondage. Néanmoins, dans les villes moyennes (entre 20 000 et 100 000 habitants), une nouvelle génération de candidats se lance dans l'aventure. Quelle que soit leur famille politique, ils ont été marqués par la vague LREM et l'irruption sur la scène politique de personnalités de la société civile.Ainsi, à Bourg-en-Bresse, Aurane Reihanian, 27 ans, est tête de liste Les Républicains, Les Centristes, Le Nouveau Centre et UDI pour reprendre cette ville de 42 000 habitants au socialiste Jean-François Debat, élu depuis 2008. Préfecture plutôt à gauche du département de droite l'Ain, la ville fait partie de celles qui peuvent basculer. Proche de Laurent Wauquiez, Aurane Reihanian est président des Jeunes LR. Il s'est illustré par des prises de position musclées sur l'immigration ou la PMALe Point : En dépit de l'image déplorable dont pâtissent les hommes politiques, qu'est-ce qui vous pousse à 27 ans à être tête de liste aux...