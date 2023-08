Aulas, victime du spoil system américain

Jean-Michel Aulas a porté plainte pour diffamation et engagé une procédure du gel de 14,5 millions d'euros sur les comptes de l'OL. Ce nouvel épisode de la guerre Aulas-Textor met en lumière la brutalité du spoil system américain. Explications.

Pour faire court, l’ex-président et propriétaire du club rhodanien réclame une somme d’argent liée aux conditions de son éviction en mai 2023. Une éviction brutale, comme il l’a rappelé dans son communiqué d’hier soir : « Le 8 mai, John Textor me révoque sans ménagement ». Sans entrer sur le fond judiciaire et financier du conflit, le cadre formel du clash persistant entre l’ancien propriétaire de l’OL et son successeur révèle globalement sur la forme une différence de deux cultures managériales, française d’un côté (JMA) et américaine de l’autre (Textor).

Les dépouillés du système

Très généralement, dans la vie politique américaine existe le spoil system , ou système des dépouilles : depuis le XIX ème siècle, chaque nouveau président élu des États-Unis peut virer la quasi-totalité des membres de l’administration fédérale, fonctionnaires et hauts-fonctionnaires de la précédente gouvernance, pour placer ses fidèles. Dans le monde du business, c’est un peu pareil : un nouveau propriétaire arrive dans une entreprise qu’il a rachetée et il peut dégager qui il veut, comme il le veut, quand il le veut. Aux USA, les manières de virer les gens sont très expéditives. C’est dans les années 80 avec les fameux raiders qui lançaient des OPA carnassières que les scénarios humiliants se sont généralisés. Vous l’avez souvent vu au cinéma : c’est le fameux cadre d’une grande boîte avec ancienneté qui se rend au boulot et qui découvre que ses affaires de bureau ont été jetées sur le trottoir : sacked ! Il doit rendre ses badges, les clés du parking et celles de son bureau. Aux États-Unis, il arrive qu’on vire des milliers de salariés par SMS, par mail, ou en direct-live sur Twitch : Elon Musk a ainsi viré en direct des executives de Twitter, qu’il venait de racheter ! Et le droit social US est très peu protecteur……

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com