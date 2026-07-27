Aulas réagit au choix de Genesio de rejoindre l'OM

Après tout, il y a le mot « Olympique » dans le nom. Débarqué à l’OM en provenance de Lille, Bruno Genesio est surtout Lyonnais d’origine. Après avoir entraîné le club rhodanien pendant trois saisons et demi (2015-2019), son arrivée dans la cité phocéenne aurait pu faire grincer des dents dans la capitale des Gaules . Que nenni.

L’ancien président emblématique de l’OL, Jean-Michel Aulas, est très enthousiaste à l’idée de voir celui qu’il avait lancé dans le grand bain de la Ligue 1, entraîner Marseille.…

EM pour SOFOOT.com