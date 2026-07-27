Aulas réagit au choix de Genesio de rejoindre l'OM
Après tout, il y a le mot « Olympique » dans le nom. Débarqué à l’OM en provenance de Lille, Bruno Genesio est surtout Lyonnais d’origine. Après avoir entraîné le club rhodanien pendant trois saisons et demi (2015-2019), son arrivée dans la cité phocéenne aurait pu faire grincer des dents dans la capitale des Gaules . Que nenni.
L’ancien président emblématique de l’OL, Jean-Michel Aulas, est très enthousiaste à l’idée de voir celui qu’il avait lancé dans le grand bain de la Ligue 1, entraîner Marseille.…
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