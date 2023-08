information fournie par So Foot • 30/08/2023 à 23:46

Aulas : « Quand j’ai accepté un nouvel investisseur, c’était pour qu’il fasse beaucoup mieux que moi »

JMA arrive à parler encore plus de l’OL que quand il en était président, et ça c’est fort.

Accusé d’avoir saisi les comptes de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s’en est expliqué auprès de l’Équipe. L’ancien dirigeant des Gones détaille l’accord le liant à John Textor indiquant que l’Américain devait lui verser 14,8 millions d’euros courant août et que, ne voyant pas l’argent arriver, JMA a voulu s’assurer « que l’argent était sur les comptes » en saisissant le tribunal de commerce. « John Textor m’a envoyé un mot, une fois cette somme bloquée, pour me demander de débloquer ces comptes, et cela a été fait le soir même » , confesse ensuite Aulas.…

