information fournie par So Foot • 24/05/2024 à 11:01

Aulas privilégie l’équipe masculine de l’OL et s’en explique

Aulas privilégie l’équipe masculine de l’OL et s’en explique

Le cœur ou la raison ?

L’Olympique lyonnais n’avait probablement pas pensé à cette éventualité. Ce samedi, son équipe féminine tentera de remporter une neuvième Ligue des champions, face à Barcelone, à 18 heures à Bilbao… tandis que leurs homologues masculins affronteront le PSG en finale de Coupe de France trois heures plus tard à Lille. Les dirigeants rhodaniens ne pourront donc pas assister aux deux matchs pour des raisons pratiques évidentes, et la décision de Jean-Michel Aulas de préférer la Coupe de France masculine à la Ligue des champions féminine en a fait bondir plus d’un. Pourtant, l’ancien président de l’OL, devenu vice-président de la FFF, l’a assuré au micro de RMC Sport, il n’avait pas le choix.…

LL pour SOFOOT.com