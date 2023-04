Aulas : « Benzema a vaincu les handicaps de la société »

Super Benzeman.

Jean-Michel Aulas n’oublie jamais de draguer Karim Benzema, parti au Real Madrid en 2009. Cette fois, c’est via RMC Sport que JMA a (re)déclaré sa flamme : « K arim, c’est véritablement la réussite que l’on estime, en partant de rien. En partant de plus de difficultés que d’opportunités. Karim, c’est la réussite alors qu’il fallait tout combattre. C’est aussi la réussite de s’imposer dans un club avec une académie déjà très forte et puis après un parcours exceptionnel. » Un parcours que le Nueve étire cette saison, avec 25 buts en 32 matchs, dont 14 en championnat, une Supercoupe d’Europe et un Mondial des clubs. Et alors qu’il peut encore soulever la Copa del Rey et la C1.…

