Aulas annonce Hervé Renard à la tête des Bleues

Hervé Renard est bien parti pour prendre la tête de l’équipe de France féminine, à en croire Jean-Michel Aulas. Invité dans le Super Moscato Show , sur les ondes de RMC, le membre du comex, ayant pour objectif de conseiller Philippe Diallo au sujet de la succession de Corinne Diacre, a indiqué que le sélectionneur de l’Arabie saoudite tenait la corde pour prendre les rênes de la sélection féminine : « Je peux dire qu’il est en bonne position. Je l’ai toujours au téléphone comme d’autres. Les choses ne sont pas réglées. Il y a toujours plusieurs candidats, car on ne peut pas se permettre de rester à quai si les choses ne se font pas. Le contact avec Hervé est un contact très positif et on a la chance de jouer la Coupe du monde dans cinq mois. »…

