"Aujourd'hui avec vous nous sommes tous Profs" : la lettre de Brigitte Macron au professeur décapité

"Être prof c'est développer l'esprit critique (des élèves) pour les rendre libres", écrit la première dame, elle-même enseignante, dans une lettre hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine.

Brigitte Macron lors d'une dictée pour l'association ELA, le 12 octobre dans un lycée du Chesnay, près de Versailles. ( POOL / THOMAS COEX )

Brigitte Macron, cas contact d'une personne contaminée au Covid-19, ne pourra pas participer à la cérémonie d'hommage à Samuel Paty ce mercredi 21 octobre dans la cour d'honneur de La Sorbonne célébré le chef de l'Etat. La première dame a tout de même tenu à rendre hommage à l'enseignant assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.

L'épouse d'Emmanuel Macron, elle-même enseignante, a transmis une lettre au Parisien et intitulée "Être prof". " Quelques lignes, rédigées après avoir rencontré la famille du défunt lundi matin à l'Elysée, et pour témoigner à titre personnel de sa reconnaissance et son soutien envers les proches de Samuel Paty, et plus largement toute la communauté enseignante (plus de 800.000 personnes)", précise le quotidien.

"Aujourd'hui avec vous nous sommes tous Profs", écrit ainsi Brigitte. "Être prof (...) C'est transmettre et anticiper (...) C'est entrer dans une classe et s'y sentir à sa juste place (...) C'est développer l'esprit critique (des élèves) pour les rendre libres", poursuit-elle. "Tout cela, Samuel, vous le saviez, et mieux encore, vous l'incarniez . Car vous aviez la plus haute idée de ce qu'est le métier d'enseignant", assure-t-elle.

Lors de l'hommage à la Sorbonne, Emmanuel Macron s'adressera lui aussi au corps enseignant. "Il en profitera aussi pour rappeler tout ce qui a été fait ces derniers jours dans la lutte contre l'islam radical. Il va faire passer des messages", a précisé un conseiller au Parisien .

Quatre jours après l'attentat, les enquêteurs tentent de reconstituer la chaîne complète des faits qui ont conduit au meurtre sauvage du professeur Samuel Paty, à qui des hommages ont été rendus à l'Assemblée nationale et autour de son collège des Yvelines.

Les policiers antiterroristes s'intéressent notamment à des messages échangés sur la messagerie WhatsApp entre l'assaillant et le parent d'élève , actuellement en garde à vue, qui avait appelé à la mobilisation après le cours sur la liberté d'expression dispensé par M. Paty le 5 octobre.