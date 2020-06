Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Augsbourg s'impose à Mayence Reuters • 15/06/2020 à 00:51









Augsbourg s'impose à Mayence par Matthieu Cointe (iDalgo) Augsbourg est sorti vainqueur de la dernière rencontre de la 31ème journée de Bundesliga qui l'opposait à Mayence ce dimanche (0-1). Florian Niederlechner a inscrit le seul but de la rencontre au bout de 45 secondes de jeu, d'un joli geste acrobatique. L'Allemand de 29 ans porte son compteur à 12 réalisations en championnat et pointe à la 8ème place du classement des buteurs. Augsbourg s'éloigne de la zone rouge et grimpe à la 13ème place du championnat. De son côté, Mayence n'a remporté qu'un match sur ses 7 dernières rencontres et n'a plus que 3 points d'avance sur Dusseldorf, 16ème et potentiel barragiste à l'issue de la saison. Les hommes d'Achim Beierlorzer affronteront le Borussia Dortmund mercredi prochain.

