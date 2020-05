Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Augsbourg enfonce Schalke Reuters • 24/05/2020 à 15:56









par Matthieu Cointe (iDalgo) Schalke 04 n'y arrive plus. Une semaine après son humiliation reçue à Dortmund, le club de Gelsenkirchen s'est incliné, sur sa pelouse cette fois, face à Augsbourg (0-3). Eduard Lowen a ouvert le score d'un superbe coup-franc en début de rencontre. Sarenren-Bazee puis Sergio Cordova dans le temps additionnel de la seconde période ont alourdi la marque et enfoncé David Wagner et ses hommes dans la crise. Schalke 04 n'a plus gagné depuis le 17 janvier, soit 10 rencontres en Bundesliga, mais reste malgré tout 8e et dans la course pour une place qualificative en Europa League. De son côté, Augsbourg grimpe à la 12e place et s'éloigne de la zone de relégation. Les Fuggerstädter ont 9 points d'avance sur le Werder Brême, 17e.

