Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a réclamé mardi des "solutions concrètes" pour les travailleurs dits de "deuxième ligne", sa confédération proposant une renégociation de leurs grilles salariales ou encore une complémentaire santé prise en charge par l'employeur. "Sans ces travailleurs de 'deuxième ligne' - ce n'est pas la meilleure dénomination - notre société se serait effondrée" pendant cette crise sanitaire, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, rappelant qu'il s'agissait souvent de femmes, travaillant en horaires décalés, en chômage partiel, subi.

Début novembre, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé la mise en place d'une mission sur ces travailleurs , qui doit aboutir à une amélioration de leur rémunération ou de leur formation. Cette mission a identifié un mois plus tard les secteurs (travailleurs du bâtiments, aides à domicile, vendeurs, gardiens...), une liste qui doit encore être affinée avant que ne soient lancées d' éventuelles négociations dans les branches concernées "lors de l'année 2021" , avait précisé le ministère fin décembre.

" Ça a trop duré, maintenant il faut accélérer . On veut des solutions concrètes", a insisté Laurent Berger. "Que ce ne soit pas du vent, que ça aille plus vite ! Les promesses, c'est bien gentil, mais on ne peut pas attendre indéfiniment", a-t-il ajouté, rappelant que les syndicats ont mis le sujet sur la table dès le premier confinement. Or les branches, qui touchent "5,6 millions de travailleurs", "ne sont pas proactives" sur ce sujet, a estimé le responsable syndical, invitant le gouvernement à les "contraindre" si le dossier n'avançait pas.

Parmi les propositions de la CFDT : une augmentation des salaires de 15% dans les secteurs du social et du médico-social ; la renégociation des grilles salariales ; une obligation de la mise en place d'une complémentaire santé prise en charge par l'employeur ; la suspension du jour de carence au-delà du 31 mars ; un partage des valeurs rééquilibré entre donneurs d'ordre et prestataires. La CFDT réclame également la création d'une commission des bas salaires.