Audition de Roselyne Bachelot à l'Assemblée : elle "ferait mieux de se taire plutôt que de faire le clown", s'insurge le président des médecins de France

L'ancienne ministre de la Santé a dénoncé une certaine "infantilisation" des médecins qui attendent tout "du seigneur du château", notamment en matière de protection, s'attirant les foudres de certains médecins.

Le président de la Fédération des médecins de France Jean-Paul Hamon en septembre 2018. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Auditionnée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus , l'ancienne minsitre de la Santé Roselyne Bachelot n'a pas mâché ses mots. Appelant de ses voeux "la création d'une société résiliente, où chaque citoyen s'empare de sa protection", elle a dénoncé une certaine "infantilisation" actuelle, où l'on attend tout "du seigneur du château".

"J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire 'nous n'avons pas de masques dans nos cabinets'. Mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masques dans leur cabinet , qui ne se constituent pas un stock, qui n'ont pas de blouses ? Pourquoi les médecins ne portent-ils plus de blouses ? Dans le pays de Pasteur, c'est quoi cette médecine ? ", s'est-elle demandé. "On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS (l'Agence régionale de santé, ndlr) viennent avec une petite charrette pour porter des masques ?", s'est moquée celle qui fût ministre entre 2007 et 2010 et qui a eu à gérer le risque de pandémie de grippe A (H1N1) en 2009.

Des propos "indignes"

Ces propos ont profondément indigné Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France. Mercredi soir sur France info , ce médecin généraliste a jugé ces paroles "indignes". "Ca ne m'étonne pas qu'elle pense qu'on n'ait pas de masque, pas de blouse dans nos cabinets. Déjà en 2009 lors de la grippe H1N1, ses services pensaient que les médecins généralistes n'avaient pas de frigo dans leurs cabinets. Roselyne Bachelot ferait mieux de se taire plutôt que de faire le clown devant la représentation nationale ", s'est-il insurgé, "très en colère".

"Franchement, on a du gel en stock pour un mois, on a quelques boîtes de masques mais on n'a pas de quoi tenir pendant un mois de pandémie. Quand on s'est aperçus qu'on allait en avoir besoin, on a appelé nos fournisseurs habituels, mais il n'y avait rien, il n'y avait plus moyen de se fournir", a ajouté le président de la Fédération des Médecins de France. " On a assumé sans protection, on a affronté cette pandémie , on a eu 51 morts dont 46 parmi les médecins libéraux. Plus de 5.000 médecins libéraux ont été contaminés. On aimerait bien que Madame Bachelot ait une attitude un peu plus digne", a-t-il poursuivi, estimant qu'il fallait "arrêter de court-circuiter les médecins libéraux".