Audiovisuel public: les contrats d'objectifs et de moyens signés par Bachelot

Roselyne Bachelot a signé mercredi les contrats d'objectifs et de moyens (COM) 2020-2022 des cinq sociétés de l'audiovisuel public, soumis à des économies et incités à développer les coopérations entre eux.

Ces COM, conclues "en même temps" pour "la première fois", ont été approuvés par les conseils d'administration des cinq entreprises concernés: France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE France et l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), précise un communiqué du ministère de la Culture.

Ils s'inscrivent dans la trajectoire d'économies décidée par le gouvernement à l'été 2018, qui prévoit une réduction de 190 millions d'euros des dotations pour l'ensemble de l'audiovisuel public à l'horizon 2022.

"Ces contrats comportent par ailleurs" pour la première fois "un volet commun qui définit les objectifs que les entreprises du secteur ont en partage", conformément à la stratégie du gouvernement visant à développer les coopérations entre ces sociétés.

Parmi les priorités de l'audiovisuel public, figurent le renforcement de l'offre de proximité, le rayonnement de la culture, le développement des contenus destinés à la jeunesse et le traitement des enjeux européens.