Audiences radio : Europe 1 stoppe l'hémorragie, Inter et RTL en tête

Le patient Europe 1 sort des soins intensifs, mais reste en salle d'observation. C'est le principal enseignement des audiences mesurées par Médiamétrie pour les mois de novembre et de décembre 2019. Une deuxième « vague » qui, après celle de la rentrée, permet de savoir si une radio a réussi ou non sa saison.Europe 1 a enfin mis fin à la fuite de ses auditeurs. Elle a enregistré une audience cumulée (AC) de 6 %. Cela signifie que la radio d'informations du groupe Lagardère est stable sur un an. Cela n'était pas arrivé depuis cinq saisons ! Par rapport au mois de septembre et octobre 2019, à 5,2 % d'audience cumulée, la hausse est même sensible. « Après une rentrée de consolidation, Europe 1 a pleinement entamé sa phase de reconquête. Avec 3 241 000 auditeurs quotidiens, la radio a regagné en quatre mois la totalité des auditeurs perdus la saison dernière, se réjouit Constance Benqué. Elle a conquis près de 450 000 nouveaux auditeurs d'une vague à l'autre, c'est la plus forte croissance de la station depuis 2010. » La directrice générale de Lagardère News fait valoir que depuis qu'elle a pris la gestion quotidienne de la station, en juin dernier, à 3,9 % de part d'audience (PDA), la station a grimpé à 4,1 % à la rentrée puis à 4,5 % en novembre-décembre.« Il va falloir continuer à travailler pour être sûr que nous avons atteint un plancher et qu'on redémarre, en faisant de petits ajustements sur cette grille...