Audi A3 Sportback : elle prend du muscle

Comme la récente Audi A1, cette quatrième génération d'A3 adopte un style dont le caractère dynamique est affirmé par des élargisseurs d'ailes inspirés de la mythique Sport Quattro des années 80. Trois centimètres plus longue et élargie d'autant, cette carrosserie 100 % nouvelle pouvant recevoir des projecteurs Matrix LED (permettant de rester en pleins phares sans éblouir les autres usagers de la route) habille une plate-forme MQB-Evo reprenant l'empattement (2,64 m) du modèle précédent. Résultat, si la longueur habitable n'évolue guère, la largeur aux coudes devrait, elle, être un peu plus généreuse pour les occupants de la banquette arrière. Le volume de coffre annoncé progresse en outre de 20 litres, passant de 360 à 380 litres. Pour celles ou ceux qui en voudraient plus, une carrosserie 4 portes à malle arrière plus généreuse devrait être proposée prochainement. En revanche les amateurs de carrosserie 3 portes devront se faire une raison, cette quatrième génération ne connaîtra pas de version « coach ».

Connectivité "Car-to-X"

L'évolution du style est plus spectaculaire à l'intérieur avec une bloc d'instrument toujours à affichage numérique - de 10 ou 12 pouces selon les versions - désormais encadré par des bouches d'aération façon Lamborghini. L'ensemble est complété par un grand écran tactile centrale de 10,1 pouces

