Aucun des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis n'a manipulé sa devise, selon le Trésor

Les Etats-Unis n'ont pas relevé de manipulation de devise chez leurs principaux partenaires commerciaux, selon un rapport publié mardi par le département du Trésor, qui a sorti Suisse et Corée du Nord de la liste des pays surveillés, mais y a ajouté le Vietnam.

"Le Trésor a constaté qu'aucun partenaire commercial majeur (des Etats-Unis) ne satisfaisait aux trois critères" définissant une manipulation de sa devise en vue d'obtenir un avantage commercial indu, a précisé le ministère de l'Economie et des Finances dans un communiqué de presse.

La Suisse et la Corée du Nord ont par ailleurs été retirées de la liste "des principaux partenaires commerciaux qui méritent une attention particulière pour leurs pratiques monétaires et leurs politiques macroéconomiques", précise le Trésor.

En revanche, le Vietnam y fait son entrée. Figurent toujours, en outre, sur cette "liste de surveillance", la Chine, l'Allemagne, la Malaisie, Singapour, et Taiwan.

Et le Trésor, de nouveau, appelle la Chine à accroître sa transparence, soulignant son "incapacité (...) à publier ses interventions en matière de change et le manque plus large de transparence autour des principales caractéristiques de son mécanisme de taux de change".

Cela fait "de la Chine une exception parmi les grandes économies et justifie une surveillance étroite de la part du Trésor", détaille Washington.

Ce rapport semi-annuel a été remis au Congrès.

Le Trésor y a examiné et évalué les politiques des principaux partenaires commerciaux de Washington, qui représentent environ 78% du commerce extérieur de biens et de services des Etats-Unis, de juillet 2022 à juin 2023.

"La plupart des interventions de change des partenaires commerciaux des Etats-Unis au cours de la période du rapport ont pris la forme de ventes de dollars, actions qui ont servi à renforcer leurs monnaies", a précisé la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, citée dans le communiqué.

"Le Trésor reste vigilant quant aux pratiques monétaires des pays et l'administration Biden s'oppose fermement aux tentatives des partenaires commerciaux des Etats-Unis de manipuler artificiellement les valeurs monétaires afin d'obtenir un avantage injuste par rapport aux travailleurs américains", a-t-elle ajouté.

Pour caractériser la manipulation, le Trésor regarde les pays dont la balance commerciale est largement excédentaire et qui interviennent sur le marché des changes pour empêcher leurs monnaies de s'apprécier, ce qui rendrait leurs exportations moins compétitives.

La taille de l'excédent de leur compte courant est également observée.