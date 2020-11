"Aucun arbitrage n'est rendu" sur la réouverture des commerces, assure Bruno Le Maire

Avant la prise de parole de Jean Castex jeudi soir pour faire le point sur la situation sanitaire, le ministre de l'Economie ne s'avoue pas vaincu.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 29 octobre 2020. ( POOL / IAN LANGSDON )

Deux semaines après le reconfinement des Français, Jean Castex promet un point jeudi 12 novembre sur la deuxième vague de Covid-19. Alors que le nombre de malades ne cesse d'augmenter, le Premier ministre risque de doucher les espoirs d'un assouplissement des restrictions. Alors que le président Emmanuel Macron avait donné rendez-vous aux commerçants mi-novembre afin d'évaluer une possible réouverture des magasins, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a en effet fermé la porte mercredi à un changement "à ce stade".

"Aucun arbitrage n'est rendu" , a néanmoins assuré jeudi matin sur BFM Business le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui plaide pour un assouplissement du reconfinement pour les commerçants, tout en préservant les conditions sanitaires. "Je vais dans quelques instants au conseil de défense, chacun présentera ses positions et on fera l'arbitrage", a-t-il détaillé. "Personne ne rend jamais les armes et on n'est pas en guerre les uns contre les autres" mais "on essaye de construire la meilleure position", a assuré le ministre.

"Moi je suis un peu stupéfait de voir tous les matins, avant même que le président de la République n'ait rendu ses décisions, certains qui pensent connaitre les positions du président de la République avant même qu'il ne les ait rendues", a-t-il déploré.

"Il y a un conseil de défense à 9h et je peux vous dire que ce sont des conseils où chacun s'exprime avec beaucoup de liberté en exposant son point de vue. (...) Et puis le Premier ministre et le président de la République rendent des arbitrages en fin de matinée qui seront annoncés par le Premier ministre en fin de journée", a insisté le locataire de Bercy.

"On est tous confrontés au même défi : lutter contre la circulation du virus, s'en débarrasser de façon à ce que l'activité économique puisse se poursuivre dans les meilleures conditions", a poursuivi Bruno Le Maire. "La pire des situations, c'est de laisser le virus prospérer parce que là, l'économie risquerait de s'effondrer totalement." "Aujourd'hui, nous arrivons à concilier lutte contre la circulation du virus et maintien de l'activité économique", a-t-il conclu, tout en reconnaissant que "les commerces de proximlité, le petit commerce" souffrent particulièrement durant cette période.