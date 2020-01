Auchan taille dans ses effectifs, 517 emplois supprimés

Sur fond de difficultés financières et de l'essoufflement du modèle des grands hypermarchés, le groupe de distribution Auchan va tailler dans ses effectifs.En France, 517 emplois vont disparaître uniquement les services d'appui (DSI, finance, corporate...) mais pas dans les hypermarchés.Selon le distributeur propriété de l'association de la famille Mulliez, 677 postes seraient supprimés, dont 652 actuellement occupés, tandis que 135 postes seraient créés dans la gestion des données et le digital dans le même temps. Il y a quelques jours, les syndicats redoutaient la suppression d'un millier d'emplois.Selon le groupe cette décision intervient dans le cadre de son projet de « réorganisation » afin d'être « plus à l'écoute des nouveaux besoins et attentes du marché » et pour mieux « adapter » son organisation et ses méthodes de travail.L'an passé, Auchan Holding a enregistré une perte nette de 1,145 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année 2018 et une baisse de chiffre d'affaires de 3 % entre 2016 et 2018.Un plan de départs volontairesLe groupe de distribution a déjà lancé un premier volet de son plan de « redressement » au printemps 2019 avec la cession de 21 sites concernant potentiellement entre 700 et 800 salariés.En juillet, la direction avait affirmé avoir trouvé des repreneurs pour dix des sites mis en vente. Le groupe avait annoncé fin août qu'il visait des économies de coûts de 1,1 milliard d'euros en année pleine d'ici à 2022.Pour la première fois de son histoire, Auchan va mettre en œuvre un plan de départs volontaires. « Nous sommes fermement décidés à négocier », avec l'objectif de « créer des passerelles entre les différentes entités du groupe Mulliez » afin de proposer une alternative aux salariés concernés, avait indiqué la semaine dernière Guy Laplatine, délégué syndical CFDT pour le groupe Auchan Retail France.L'enseigne se veut rassurante. « Nous ...