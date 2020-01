AUCHAN SUPPRIME 517 POSTES POUR TENTER DE SE RELANCER

PARIS (Reuters) - Auchan a annoncé mardi la suppression nette de 517 emplois en France dans le cadre d'une réorganisation censée lui permettre de se relancer face aux bouleversements en cours dans la grande distribution avec l'essor du commerce en ligne et les changements d'habitude de consommation.

Ce plan de départs volontaires concerne les salariés des fonctions "siège" et "produits" et les services d'appui de l'organisation commerciale, précise le groupe de la famille Mulliez dans un communiqué.

Il se traduira en fait par la suppression de 652 postes actuellement occupés et la création de 135 autres.

Auchan va en outre lancer une étude d'impact sur sa chaîne logistique qui devrait aboutir l'été prochain à la définition d'une nouvelle organisation.

"La distribution s'est développée sur un modèle puissant, devenu aujourd'hui inadapté pour répondre aux transitions digitale, alimentaire, écologique et économique qui sont à l'oeuvre", déclare Edgard Bonte, président d'Auchan Retail, l'activité de distribution du groupe, cité dans le communiqué. "Auchan Retail a des atouts solides pour faire face à ces changements qui impactent son modèle (...) à condition d'engager un travail de transformation profonde."

Le groupe Auchan, qui a accusé une perte nette de près d'un milliard d'euros en 2018, a lancé l'an dernier un plan d'économies qui devrait atteindre 1,1 milliard d'euros d'ici 2022.

Le distributeur est notamment à la peine en France, son premier marché, où ses ventes baissent depuis des années, plombées par les contre-performances de ses hypermarchés.

Le plan de redressement, qui vise à atteindre une rentabilité de 6% en 2022, commence à produire des effets avec une érosion très modérée du chiffre d'affaires en 2019 et une meilleure année en France par rapport à l'année précédente, selon le quotidien La Voix du Nord, qui cite la direction du groupe.

Les résultats annuels seront publiés en mars.

Au-delà des suppressions de postes, Auchan dit vouloir transformer en profondeur son métier en misant sur une offre locale et en faisant de ses magasins des "lieux d'expérience" avec l'organisation d'événements tels que des cours de cuisine.

Le distributeur veut aussi doubler d'ici 2022 le chiffre d'affaires alimentaire dans le commerce en ligne et réaliser plus de 15% du chiffre d'affaires global hors des hypermarchés et supermarchés.

(Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)