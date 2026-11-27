Treize personnes ont été légèrement blessées dans une collision entre un train régional et un poids lourd vendredi matin dans l'Aube ( AFP / Lou Benoist )

Treize personnes ont été légèrement blessées dans une collision entre un train régional et un poids lourd vendredi matin dans l'Aube, selon la préfecture.

L'accident s'est produit vers 07H50 sur une plateforme de travaux de la SNCF, à proximité d'un passage à niveau à Barberey-Saint-Sulpice, près de Troyes, selon la préfecture de l'Aube.

Parmi les 13 blessés figurent le conducteur du train et le conducteur du poids lourd.

Le TER, qui était à destination de Paris-Est, "n'a pas déraillé", a précisé à l'AFP un porte-parole de la SNCF Grand Est.

"Les forces de sécurité, de secours et les associations de protection civile sont engagées sur place pour sécuriser le secteur et prendre en charge les personnes impliquées", a détaillé la préfecture dans un communiqué.

Un bus assure la liaison entre le lieu de l'accident et la gare de Troyes et vers un centre d'accueil mis en place par la protection civile à Troyes.

La circulation des trains a été interrompue entre Troyes et Romilly-sur-Seine dans les deux sens, avec des perturbations prévues jusqu'en "fin de soirée", selon la SNCF.