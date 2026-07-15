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Aubameyang va quitter l'OM pour un club de Liga
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 17:27

Aubameyang va quitter l'OM pour un club de Liga

Aubameyang va quitter l'OM pour un club de Liga

Fini les pirouettes, Auba dit adios à l’OM. Revenu en fanfare la saison dernière à Marignane après une pige en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang va une nouvelle fois quitter Marseille pour filer cette fois-ci en Espagne , au Deportivo La Corogne, fraîchement promu en première division espagnole , d’après L’Équipe . D’ailleurs, le Gabonais n’aurait pas pris part au voyage de préparation des Olympiens en Côte d’Ivoire.

Ça urge en attaque !

Avec les départs de Mason Greenwood ou encore Hamed Junior Traoré, l’attaque marseillaise se décime petit à petit, à défaut de se dessiner pour la saison prochaine, et il va falloir trouver des solutions pour remplacer l’ancien joueur d’Arsenal ou Dortmund qui avait réalisé une saison en terre phocéenne plutôt convaincante avec 14 pions et 10 passes dé . À 37 balais, ce n’est pas négligeable.…

EM pour SOFOOT.com

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