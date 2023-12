Aubameyang, l’heure du décollage

Pierre-Emerick AUBAMEYANG of Marseille celebrates his goal with Angel CORREA during the UEFA Europa League groupe B match between Olympique Marseille v Amsterdamsche Football Club Ajax at Orange Velodrome on November 30, 2023 in Marseille, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Auteur d'un triplé face à l'Ajax Amsterdam, Pierre-Emerick Aubameyang a été le grand artisan de la victoire au forceps de l'OM, ce jeudi soir (4-3). Le Gabonais compte déjà sept buts inscrits sur la scène européenne depuis le début de saison. Il doit maintenant confirmer le week-end, en Ligue 1.

Conspué à l’annonce des équipes, comme Joaquin Correa, puis ovationné à sa sortie une grosse heure plus tard : voici le résumé de la soirée de Pierre-Emerick Aubameyang. Entre temps, le numéro dix de l’OM a planté un triplé, grâce à deux penaltys et à une bicyclette délicieuse, et composté presque à lui-seul le billet phocéen pour la suite de la Ligue Europa. Le Gabonais est même entré dans l’histoire de l’OM, en devenant le premier joueur marseillais auteur de sept buts lors de ses six premiers matchs européens avec le tricot ciel et blanc. Autre stat significative : son triplé du soir était le premier en phase de poule européenne pour l’OM depuis celui d’André-Pierre Gignac, un soir de gifle face au MSK Žilina en C1, en novembre 2010 (0-7). Autant de chiffres qui vont faire du bien à celui qui cristallisait les tensions du moment.

Aubam démasqué

Finalement, Pierre-Emerick Aubameyang a eu raison de passer chez le coiffeur avant de recevoir l’Ajax Amsterdam ce jeudi. Pointé du doigt par des supporters marseillais moqueurs, agacés de voir l’ancien Gunner affiner ses contours pendant qu’Alexis Sanchez dessinait ses pecs en salle de musculation à Milan, le Gabonais a, enfin, fait oublier le Chilien. Le temps d’une soirée, en tout cas. Car le plus dur reste à faire pour celui qui avait déjà planté un doublé pour rien face au Panathinaïkos, et un autre, déjà contre l’Ajax, sans jamais confirmer ensuite. « Un triplé qui lance mon aventure à l’OM ? J’espère. Je ne peux qu’être content » , a réagi PEA au micro de Canal+, dans une sobriété – qui n’est pas sa première caractéristique – déjà visible sur sa non célébration après sa bicyclette, pourtant délicieuse.…

Par Adrien Hémard-Dohain, au Vélodrome pour SOFOOT.com