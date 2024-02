information fournie par So Foot • 03/02/2024 à 12:38

Aubameyang : « Chaque fois que je jouerai contre Lyon, ce sera comme un derby »

Olimpico ou derby, Aubameyang est toujours volontaire pour faire du mal à l’OL.

Habitué des joutes face à l’Olympique lyonnais sous le maillot de Saint-Etienne, Pierre-Emerick Aubameyang retrouve l’OL ce dimanche soir, avec la tunique de Marseille. Avec l’espoir de rééditer la performance de début décembre avec un but, et surtout une victoire convaincante. « Bien sûr que c’était quelque chose de différent. C’était chaud, c’est là que j’ai commencé à apprendre ce que c’était qu’un derby , a-t-il confié dans l’extrait de l’interview qu’il a accordée à Prime Vidéo et diffusée en intégralité dimanche, avant la rencontre. Chaque fois que je jouerai contre Lyon, pour moi, ce sera comme un derby. » …

TB pour SOFOOT.com