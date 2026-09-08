Aubagne signe une icône du championnat de France
La Ligue des Talents, encore et toujours.
Le temps passe, et l’on se rend compte que la légende Ali Ahamada a 35 ans. Gardien icônique à sa manière, le natif de Martigues nous aura tout fait depuis son départ de Toulouse : Norvège, Turquie, Andorre, Tanzanie, et même un passage en Kings League entre deux passages à Pôle Emploi. Alors qu’il avait joué la dernière Coupe Arabe avec les Comores l’hiver dernier, tout indiquait que le portier prenne discrètement sa retraite.…
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