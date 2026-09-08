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Aubagne signe une icône du championnat de France
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 00:22
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Aubagne signe une icône du championnat de France

Aubagne signe une icône du championnat de France

La Ligue des Talents, encore et toujours.

Le temps passe, et l’on se rend compte que la légende Ali Ahamada a 35 ans. Gardien icônique à sa manière, le natif de Martigues nous aura tout fait depuis son départ de Toulouse : Norvège, Turquie, Andorre, Tanzanie, et même un passage en Kings League entre deux passages à Pôle Emploi. Alors qu’il avait joué la dernière Coupe Arabe avec les Comores l’hiver dernier, tout indiquait que le portier prenne discrètement sa retraite.…

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