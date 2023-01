information fournie par So Foot • 08/01/2023 à 06:00

Aubagne et la mort d'Adel Santana Mendy : le deuil avant la Coupe

Le 23 décembre dernier, Adel Santana Mendy, 22 ans, était tué par balle devant sa cité de la Méditerranée dans le 14e arrondissement de Marseille. Son club d'Aubagne, qui joue en 32es de finale contre Chambéry ce dimanche, doit maintenant apprendre à composer sans son attaquant fétiche.

Joueur attachant

Les supporters aubagnais étaient tombés sous son charme. Ils avaient même concocté un chant en son honneur, qui résonnait dans les travées du stade de Lattre-de-Tassigny."Santana, Santanaaa", se remémore avec émotion son coach à Aubagne, Mohamed Sadani. On ne sait si certains en étaient fous amoureux, mais le jeune Marseillais était quelqu'un qui faisait l'unanimité autour de lui.La plaie est encore à vif. Difficile pour ceux qui l'ont connu de parler de lui au passé., déclare Mohamed Sadani, l'entraîneur de l'équipe fanion de l'AFC. Le 23 décembre dernier, Adel Santana Mendy est tué par balle . Le jeune homme n'avait pourtant rien à se reprocher, si ce n'est qu'il était en bas de chez lui, entre 22 et 23 heures, devant sa cité de la Méditerranée dans le Nord de Marseille. Il est malheureusement une nouvelle victime collatérale des règlements de compte qui gangrènent les quartiers populaires de la cité phocéenne, la 31personne assassinée par balle en 2022 dans la région de Marseille. C'était son entraîneur qui avait poussé pour que son protégé le suive du côté d'Aubagne, alors qu'il quittait le Marignane-Gignac FC, où Adel l'avait déjà rejoint l'année précédente. Adel est quelqu'un d'attachant et de désiré :Mendy est décrit par ceux qui l'ont vu à l'œuvre comme un joueur altruiste, ce qui pouvait porter préjudice à ses statistiques (4 buts en 13 matchs cette saison). Outre les chiffres, son évolution laissait présager de belles choses :