Au zoo de Doué-la-Fontaine, un lion a tué deux lionnes

Malgré le drame, le Bioparc de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) a prévu d'ouvrir ses portes ce samedi et pour les deux semaines des vacances scolaires. Dimanche dernier, c'est ici que le lion Baz, manifestement éconduit par deux jeunes lionnes, les a sévèrement mordues et battues. La première est morte très rapidement. Prise en charge dans une clinique vétérinaire, la seconde a succombé à ses blessures le lendemain. Le massacre a eu lieu alors que le zoo est fermé au public.« Tout se passait bien depuis leur rencontre le 6 décembre, et ça a basculé en quelques minutes, nous n'avons pas eu le temps d'intervenir », déplore François Gay, le directeur de ce zoo familial fondé en 1961. Arrivé d'un parc animalier de la région parisienne fin novembre, Baz, 2 ans et demi, avait pris possession d'une nouvelle carrière africaine, baptisée le « cratère des carnivores ». L'équipe du zoo, qui veut constituer un groupe reproducteur, l'a mis en présence de trois femelles : deux sœurs âgées de 11 mois acquises auprès d'un parc tchèque, et une troisième femelle, Esma, 1 an et demi, venue de Copenhague.Des affrontements courants dans la vie sauvageAprès une semaine de vie séparée, mais en contact visuel, les fauves ont été lâchés dans leur nouvel espace commun. « Esma s'est soumise rapidement. Mais les deux sœurs, Koningin et Amani, se tenaient à distance, raconte le directeur. La constitution d'un groupe est toujours un moment à risque. Ces affrontements sont courants à l'état sauvage, comme dans un parc animalier, c'est pour ça qu'on n'introduit pas une mère avec ses lionceaux, par exemple, car le mâle dominant pourrait les éliminer ».Baz et sa nouvelle compagne Esma n'ont pas été séparés, et ils vivent désormais ensemble, comme si de rien n'était. « Nous n'introduirons pas de nouvelle femelle », précise François Gay. Le zoo angevin espère maintenant des naissances, quand Baz et ...