Au Zimbabwe, promesses de réformes minières face aux ravages dénoncés par les populations locales

Un homme passe près d'une mine à Shurugwi, dans le centre du Zimbabwe, le 29 août 2026 ( AFP / Zinyange Auntony )

Les collines jadis verdoyantes à l'extérieur de Shurugwi, dans le centre du Zimbabwe, ne sont plus que des pentes désolées et balafrées de fosses depuis qu'une entreprise chinoise liée au fils du président zimbabwéen y extrait de l'or.

Bulldozers et pelleteuses soulèvent une poussière qui s'infiltre dans les maisons et les pluies drainent vers les rivières le cyanure utilisé pour extraire le métal jaune, déclarent habitants et militants écologistes à l'AFP.

Une révision en cours d'une loi minière qui date de l'époque coloniale promet de renforcer la protection contre ce type de dommages causés par l'exploitation à ciel ouvert, mais ses critiques restent sceptiques.

"Il y a de la poussière partout, même dans la nourriture", se plaint un habitant de la région, Bright Mavedzenge, 45 ans. "Même quand on ferme les fenêtres, elle parvient à entrer".

Les patients souffrant de problèmes respiratoires, et dans certains cas de silicose, sont de plus en plus nombreux à l'hôpital, a indiqué à l'AFP une infirmière.

Des maisons et des réservoirs d'eau ont aussi été fissurés par les explosions effectuées par la mine, affirme le vice-président de l'association des résidents, Pardon Machocho. Selon lui, des familles ont été déplacées et des mineurs artisanaux chassés de leurs concessions.

Das camions de la mine d'or de Shurugwi dans le centre du Zimbabwe, le 29 août 2026 ( AFP / Zinyange Auntony )

Le principal opérateur dans la zone depuis 2021 est la société Zimbabwe Chenxi Investments, détenue par des intérêts chinois. Un fils du président Emmerson Mnangagwa figure à son organigramme, comme président du conseil d'administration.

Les tensions ont dégénéré en violences ce mois-ci lorsque le personnel de sécurité opérant pour cette entreprise a tenté de déloger des mineurs artisanaux. Les affrontements ont entraîné un mort.

Réformes minières

Le pays d'Afrique australe est l'un des principaux producteurs de chrome, de lithium et de métaux du groupe du platine, dont une grande partie est exportée vers la Chine.

L'or est sa principale exportation, attirant des investisseurs étrangers mais aussi des dizaines de milliers de petits mineurs. La méthode dite de "lixiviation en lit", technique d'extraction du minerai recourant par exemple au cyanure, est employée à des niveaux "sans précédent" dans le pays, selon les militants écologistes.

Un projet de loi, qui doit être examiné par le Parlement pour remplacer une loi de 1961 encadrant le secteur, comporte des dispositions visant à renforcer la protection des populations et de l'environnement.

Il exige, par exemple, une étude d'impact environnemental avant la délivrance d'un permis minier et instaure un fonds de réparation environnementale.

Un champs de maïs à l'abandon avec en arrière-plan la mine d'or à ciel ouvert de Shurugwi, au Zimbabwe, le 29 août 2026 ( AFP / Zinyange Auntony )

La mise en place du premier registre numérisé de tous les titres miniers ainsi que la création d'un nouveau tribunal minier pourraient aussi renforcer la transparence et la responsabilité, explique le juriste James Tsabora à l'AFP.

Le projet de loi va "bien au-delà" de la législation actuelle en matière de protection des populations et de l'environnement, d'après M. Tsabora: il prévoit notamment des "processus d'inspection", des "conditions de renouvellement de licence", des "normes environnementales" et des "processus de consultation" locaux.

Mais la prédominance du gouvernement au sein du futur Conseil des mines, qui supervise la gouvernance du secteur, préoccupe le militant des droits humains Farai Maguwu. Il estime que cet organe devrait être indépendant, la corruption étant "fréquente" dans le secteur.

Tombes exhumées

La réglementation doit être “respectée à la lettre, sinon ces richesses minérales finiront par devenir une malédiction", juge le directeur adjoint de l'Association zimbabwéenne du droit environnemental (Zela), Shamiso Mtisi.

À Shurugwi, il est peut-être trop tard pour bénéficier de la protection que pourrait offrir la nouvelle loi.

Zimbabwe Chenxi Investments indique à l'AFP qu'elle dispose de certificats valables d'étude d'impact environnemental et fait l'objet d'inspections régulières.

Un vendeur de rue installé près de la mine d'or de Shurugwi, au Zimbabwe, le 29 août 2026 ( AFP / Zinyange Auntony )

"L'entreprise arrose les routes pour réduire la poussière, contrôle les eaux de ruissellement", déclare son directeur général, Simon Karimanzira.

Toute personne contrainte de déménager reçoit une "compensation satisfaisante", ajoute-t-il.

Mais un nouveau projet prévoit l'exhumation de près de 150 tombes pour faire place aux activités minières, selon Pardon Machocho. D'après lui, "Shurugwi finira par devenir une ville fantôme inhabitable si cette extraction effrénée se poursuit".