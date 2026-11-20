Au Yémen, le siège de Taëz par les Houthis favorise l'essor du marché noir

Des bouteilles en plastique contenant du carburant sont vendues dans une rue de Taëz, une ville du sud du Yémen assiégée par les combattants houthis, le 14 novembre 2026 ( AFP / Ahmad AL-BASHA )

Dans les rues de Taëz, dans le sud-ouest du Yémen, hommes et enfants vendent des bouteilles remplies d'un liquide orangé: c'est la seule essence disponible dans cette ville assiégée par les Houthis.

Depuis octobre, ces combattants pro-iraniens ont renforcé leur emprise sur Taëz, l'isolant d'Aden, ville plus au sud devenue le siège du gouvernement yéménite après la prise de la capitale Sanaa par les Houthis en 2014.

Ces combattants démentent bloquer l'acheminement de denrées alimentaires et fournitures médicales, mais les habitants dénoncent des pénuries et une flambée des prix, notamment du carburant.

"Nous sommes assiégés, trois millions de personnes enfermées dans une prison", déplore Hamoud Bajash, un habitant.

"Notre vie dépend désormais du marché noir, pour tout, des tomates et des oignons au gaz et au carburant."

Des marchés consacrés à la vente d'essence ont vu le jour dans toute la ville, la troisième du Yémen par sa population, selon des images tournées par l'AFP.

Les stations-service, elles, ont fermé.

"Essence frelatée"

Mazen Abdelaziz, chauffeur de bus, regrette que "le prix d'un bidon de 20 litres d'essence ait atteint 55.000 riyals yéménites", soit environ 35 dollars au taux de change parallèle en vigueur dans les zones contrôlées par le gouvernement.

Une somme équivalente au salaire mensuel de certains habitants de Taëz.

"Et encore, si l'essence était de bonne qualité (...) mais elle est toute frelatée", assure le chauffeur, ajoutant que son bus est tombé en panne à cause du carburant acheté au marché noir.

Avant le siège, 20 litres coûtaient "27.000 riyals (...) et l'essence était excellente", rappelle-t-il, alors que le Yémen connaît de fait deux taux de change distincts.

Amin Ahmed, vendeur d'essence, confirme que le marché noir est désormais la seule source possible d'approvisionnement.

Un motocycliste remplit son réservoir avec une bouteille en plastique contenant du carburant à Taëz, une ville du sud du Yémen assiégée par les combattants houthis, le 14 novembre 2026 ( AFP / Ahmad AL-BASHA )

Les commerçants doivent se rendre dans les zones contrôlées par les Houthis en dehors de la ville pour s'approvisionner, explique-t-il, évoquant "les dangers sur la route, entre bombardements, tirs de snipers et affrontements".

"Chaque commerçant vend au prix qu'il veut. Il n'y a pas de prix fixe", constate-t-il.

L'essence n'est pas le seul produit vendu dans les rues: des bonbonnes de gaz y sont également proposées.

Moukhtar Assaj, vendeur de gaz, explique que "le prix du gaz était de 9.000 riyals (...) Aujourd'hui, nous l'achetons 20.000 riyals" dans une zone contrôlée par les Houthis.

"Nous le faisons entrer difficilement, sous les tirs", ajoute-t-il.

"Deux chauffeurs ont été tués sur la route (...) C'est un risque."

Entraves à la circulation

Pour Abdoulwoudoud Abdou, directeur adjoint du bureau de l'industrie et du commerce de Taëz, "mieux vaut que les marchandises soient disponibles (au marché noir) plutôt que de ne rien avoir".

Des employés de son bureau, chargé de réguler les prix, "se rendent sur le terrain pour (...) veiller à ce que les produits soient vendus à des prix raisonnables", explique-t-il à l'AFP.

Il dénonce également l'installation de "nouveaux postes de contrôle destinés à prélever des taxes, à entraver les déplacements et à empêcher les habitants de rejoindre la ville".

"Nous n'entravons pas les déplacements des civils à destination et au départ de Taëz et ne prélevons aucune taxe", affirme à l'AFP Mohammed al-Boukhaiti, membre du bureau politique des Houthis.

"Nous accueillons les organisations humanitaires qui souhaitent acheminer de la nourriture et des médicaments à Taëz", ajoute-t-il.

Des bouteilles en plastique contenant du carburant sont vendues dans une rue de Taëz, une ville du sud du Yémen assiégée par les combattants houthis, le 14 novembre 2026 ( AFP / Ahmad AL-BASHA )

Il y a deux semaines, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé avoir acheminé une aide médicale essentielle à Taëz, la première du genre depuis fin septembre, lorsque les combats s'étaient intensifiés.

Le CICR a indiqué à l'AFP que rien n'avait pu être livré depuis.

Après plusieurs années d'accalmie, les combats entre Houthis et forces gouvernementales ont repris en juillet, contraignant au moins 340.000 personnes à fuir, dont plus de la moitié ont quitté le gouvernorat de Taëz, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Début novembre, l'ONU a averti que la crise humanitaire à Taëz s'aggravait.