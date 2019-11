Ce chevrotain à dos argenté, de la taille d'un chat, a été vu pour la dernière fois par des scientifiques en 1990 dans la province vietnamienne de Gia Lai.

La dernière fois que des scientifiques avaient vu un chevrotain à dos argenté, il s'agissait d'un spécimen tué par un chasseur en 1990 dans la province vietnamienne de Gia Lai. Cette espèce de petit ongulé de la taille d'un chat, scientifiquement décrite en 1910 d'après des individus collectés près de la ville de Nha Trang, était donc suspectée de disparition.

Dans le doute, An Nguyen (Institut d'écologie d'Hô Chi Minh-Ville) et ses collègues sont retournés dans trois régions du Vietnam pour interroger les habitants sur la présence de Tragulus versicolor. Ces témoignages les ont conduits à placer 30 caméras à déclenchement automatique dans une zone forestière.

Comme ils le rapportent dans Nature Ecology & Evolution du 11 novembre, six mois d'enregistrements ont conduit à 200 détections, sans qu'il soit possible d'en déduire la densité de la population. Si ces détections constituent une « redécouverte » scientifique, An Nguyen et ses collègues soulignent que les Vietnamiens de la région n'ont jamais considéré le chevrotain comme disparu.